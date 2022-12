2022 RACE REVIEW

Sfuma nei secondi finali di una intensa 6 Ore di Monza, quarta prova del FIA World Endurance Championship, una meritata vittoria per Miguel Molina e Antonio Fuoco, costretti ad un rabbocco di carburante a due giri dal termine, in una gara che li vede comunque sul podio assieme ai compagni di squadra Alessandro Pier Guidi e James Calado, terzi al traguardo e nuovi leader della classifica. Nella classe LMGTE Am, storico podio per le Iron Dames Bovy-Gatting-Frey, il primo nel mondiale per un equipaggio completamente femminile.