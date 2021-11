“

Alla vigilia era difficile immaginare di riuscire a raggiungere questo risultato ma quando la gara è partita siamo riusciti a rimanere vicini alle Porsche, gestendo bene gli pneumatici.

Alessandro Pier Guidi

#51

Questo ci ha permesso di avere gomme più fresche nel finale e di lottare per la vittoria. So che questo non è il modo migliore per finire una gara ma dopo il contatto, che non era voluto, ho atteso che mi superassero ma hanno deciso di rientrare ai box dunque a quel punto è finita come abbiamo visto. Abbiamo vinto dopo aver passato due fine settimana molto difficili, ma siamo riusciti a farlo dimostrando quanto sia forte Ferrari.