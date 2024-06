Una Ferrari 488 GTE in seconda fila in Bahrain

Le qualifiche della 8 Ore del Bahrain terminano con la Ferrari 488 GTE del team Kessel Racing in seconda fila, mentre le altre tre vetture della Casa di Maranello iscritte alla classe LMGTE Am ottengono il settimo, il nono e il tredicesimo posto in griglia di partenza.





La sessione cronometrata sulla distanza dei 15 minuti si è disputata a metà pomeriggio con temperatura dell’aria pari a 29.3°C e dell’asfalto di 33.9°C. Come previsto dal regolamento del campionato, il compito di qualificare le vetture è stato affidato al pilota con licenza Bronze di ciascun equipaggio.





Grazie al tempo fatto registrare da Takeshi Kimura, pari a 1’59’’162, la 488 GTE numero 57 ottiene il quarto posto con un distacco di 0’’470 dalla Porsche numero 85, che ha ottenuto la pole position. Il giapponese si alternerà in gara sulla vettura del team Kessel Racing con Esteban Masson e Daniel Serra.





Quarta fila per la Ferrari numero 54 di AF Corse, portata in pista da Thomas Flohr (1’59’’761), il quale condivide la vettura con Francesco Castellacci e Davide Rigon. Quinta fila per la 488 GTE numero 83 di Richard Mille – AF Corse in virtù del riferimento cronometrico di Louis-Perez Companc, compagno di Lilou Wadoux e Alessio Rovera, entrambi piloti ufficiali della Casa di Maranello. Settima fila per la Ferrari numero 21 di AF Corse di Franck Dezoteux - al volante nel turno cronometrato –, Simon Mann e Kei Cozzolino.