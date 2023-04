La GT World Challenge, suddivisa in quattro differenti campionati (Europa, Asia, America e Australia), regala emozioni con le vetture gran turismo omologate con specifiche GT3.

Terra di conquista per il Cavallino Rampante, dal 2023 vede l’esordio nel vecchio continente della nuova Ferrari 296 GT3.

In Europa, sono previste due serie: la Sprint con due gare della durata di un’ora per ogni round, mentre per quella Endurance la prova è di tre o sei ore, con la 24 ore che si disputa sullo storico circuito di Spa. In America ogni appuntamento contempla due prove da 90 minuti ciascuna oltre alla 8 ore di Indianapolis. Nella competizione asiatica in ogni tappa si disputano due gare da 60 minuti, mentre in Australia è previsto un format con corse di durata e sprint.