Ferrari festeggia cinque titoli con la 296 GT3 a Jeddah

La Ferrari 296 GT3 chiude nel migliore dei modi la stagione del GT World Challenge Europe – Endurance Cup facendo incetta di titoli sul circuito di Jeddah. Un terzo posto al termine delle sei ore di gara consente ad Alessandro Pier Guidi e Alessio Rovera di laurearsi campioni nella classifica assoluta del campionato Endurance, grazie anche al contributo di Davide Rigon che ha aveva saltato la tappa di Monza. Successo anche per AF Corse – Francorchamps Motors nella categoria più prestigiosa riservata ai Team. Per la vettura numero 51 è stata una stagione memorabile, con tre podi su cinque gare conquistati alla 24 Ore di Spa-Francorchamps, alla 3 Ore di Monza e in Arabia Saudita.

La serata perfetta di Jeddah regala a Ferrari anche il titolo Piloti e Team all’equipaggio della vettura numero 93 di Sky Tempesta Racing di Jonathan Hui, Christopher Froggatt ed Eddie Cheever, autore di una stagione solida e costante chiusa con una sesta posizione tra le strade saudite. Avendo vinto anche la Sprint Cup, Cheever e Hui hanno conquistato il titolo combinato nella classe Bronze del GT World Challenge (quest'ultimo provvisorio fino alla chiusura della finestra d'appello relativa al risultato di Gara 1 di Barcellona).

Albo d’oro. Per Alessandro Pier Guidi si tratta del terzo titolo piloti nella Endurance Cup del GT World Challenge Europe, dopo quelli conquistati nel 2020 in solitaria e nel 2021 insieme a Nicklas Nielsen e Côme Ledogar, mentre per Alessio Rovera è la prima affermazione nella categoria; Rigon non sale sul gradino più alto del podio, come anticipato, non avendo partecipato alla gara italiana per una concomitanza con un appuntamento della serie IMSA.

S’arricchisce il palmares della 296 GT3 che porta a quota 8 i titoli Team e 12 quelli Piloti conquistati dal suo debutto agonistico avvenuto a gennaio 2023. Tra questi spiccano, nel 2024, i successi nel Campionato Italiano GT Endurance di Fisichella-A. Leclerc-Mosca e della Scuderia Baldini, e quello nella graduatoria Piloti di Balzan e Kurzejewski nella Le Mans Cup. Risultati straordinari che saranno celebrati a Maranello nel mese di dicembre in occasione della Endurance Award Ceremony.

La gara. La 296 GT3 numero 51 è scattata dalla pole position e ha condotto con autorevolezza nella prima ora di gara con Rovera al volante, prima di perdere terreno dopo un primo pit-stop non esente da problemi. La parte centrale della gara ha visto Pier Guidi e Rigon rimontare ritrovandosi nuovamente nelle posizioni di vertice. Negli ultimi 20 minuti di gara Pier Guidi ha effettuato tre sorpassi con grande autorevolezza risultati decisivi per conquistare il podio e i titoli. Gara condotta a centro gruppo per la vettura gemella numero 71 di Thomas Neubauer, Vincent Abril e David Vidales, che ha chiuso 21esima assoluta e 15esima di classe Pro, condizionata da un testacoda nelle fasi finali della corsa.

Nella categoria Bronze la migliore 296 GT3 al traguardo è la numero 52 di AF Corse di Louis Machiels, Jef Machiels e Andrea Bertolini, che ha chiuso quarta dopo essere partita dai box. La sesta posizione per Sky Tempesta Racing, invece, è stata sufficiente a Hui, Froggatt e Cheever per festeggiare i titoli, e per conquistare di diritto l’invito a partecipare alla prossima 24 Ore di Le Mans.

Ritirate le altre due Ferrari presenti: un incidente ha messo fuori gara la numero 8 di Kessel Racing di Nicolò Rosi, Niccolò Schirò e David Fumanelli, mentre la numero 333 di Rinaldi Racing di Christian Hook, David Perel e Felipe Fernandez Laser è stata colpita da una foratura.