A Jeddah in palio i titoli del GT WC Europe

Il tracciato di Jeddah in Arabia Saudita è il teatro dell’ultimo appuntamento stagionale del GT World Challenge Europe – Endurance Cup. Sono sei le Ferrari 296 GT3 impegnate sui 6,174 km del tortuoso tracciato cittadino inaugurato nel 2021, caratterizzato da ben 27 curve, che si sviluppa sulla Corniche Road che affaccia sul Mar Rosso. Il quinto e ultimo round della serie, con al via 49 vetture di classe GT3, è determinante per l’attribuzione dei titoli nella Endurance Cup con le Ferrari ancora in lizza nelle classifiche Piloti e Team sia in classe Pro sia nella Bronze. La gara, sulla distanza delle sei ore, prende il via sabato 30 novembre alle ore 17 (orario locale).

Pro. Due le Ferrari 296 GT3 presenti nella classe riservata ai piloti professionisti, entrambe iscritte dal team AF Corse – Francorchamps Motors. Sulla numero 51 viene confermato l’equipaggio interamente tricolore che aveva preso parte a tutte le gare della Endurance Cup, eccetto la più recente a Monza. Al volante della vettura, dunque, si alterneranno Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi e Alessio Rovera. Gli ultimi due piloti inseguono il titolo e si trovano in seconda posizione in campionato a tre soli punti dai leader.

Sulla vettura gemella con il numero 71 il pilota ufficiale del Cavallino Rampante Thomas Neubauer sarà affiancato da Vincent Abril e David Vidales.

AF Corse – Francorchamps Motors è primo nella classifica Team con un punto di vantaggio sugli inseguitori.

Bronze. Nella classe che vede iscritti equipaggi formati da professionisti e gentleman driver sono quattro le 296 GT3 presenti. Al comando della classifica si trova l’equipaggio della vettura numero 93 di Sky Tempesta Racing, con Jonathan Hui, Christopher Froggatt ed Eddie Cheever autori di una stagione molto costante e capaci di totalizzare finora 65 punti. Il trio dovrà difendere otto lunghezze di vantaggio sulla 296 GT3 numero 52 di AF Corse, affidata all’ufficiale Andrea Bertolini e alla coppia padre-figlio composta da Louis e Jef Machiels. Nella classifica Team conduce Sky Tempesta Racing con 65 punti, 7 in più di AF Corse, secondo.

Kessel Racing schiera una singola vettura con il numero 8 per l’equipaggio di Nicolò Rosi, Niccolò Schirò e David Fumanelli, vincitori della gara di apertura stagionale a Le Castellet, mentre Rinaldi Racing si presenta al via con la numero 333 per Christian Hook, David Perel e Felipe Fernandez Laser.

Il programma. L’azione in pista prende il via giovedì 28 novembre con il Bronze Test dalle 20.45 alle 21.45, mentre venerdì 29 novembre si svolgono le prove libere dalle 15.30 alle 17.30 e le pre-qualifiche dalle 20.15 alle 21.15. Sabato 30 sono previste le qualifiche dalle 11.45 alle 12.45, nel tradizionale formato di tre sessioni da 15 minuti, una per ciascun pilota dell’equipaggio, che determinano la griglia per la gara della durata di sei ore, che scatta alle 17. Gli orari indicati sono locali.