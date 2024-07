La preuve par douze

« Selon moi, le V12 est comme une “ligne” qui traverse Ferrari. Je conduis beaucoup d’autres voitures. Mais les V12 restent les V12 », déclare-t-il. « À cause du son », poursuit-il. « C’est un tout. Il m’inspire une “sensation” globale, avec le couple et le son. » Il réfléchit attentivement avant d’ajouter : « Aujourd’hui, il y a beaucoup de nouvelles voitures, des hybrides, et ainsi de suite. Mais la sensation que procure le V12 est différente. » Il soupire et ajoute calmement : « Totalement différente. »

Sa voiture de tous les jours est aussi une Ferrari. « Ma voiture du quotidien est la SF90 Stradale », explique-t-il. « Il s’agit d’une hybride, elle est donc silencieuse. Ainsi, lorsque je quitte la maison et que j’arrive au bureau, personne ne le sait », dit-il en riant. « Ensuite, surtout le week-end, j’aime conduire les voitures V12. »

La conversation mentionne le frère de Meshal, célèbre éleveur équin dans une région du monde réputée pour ses chevaux de race. Cela incite Meshal à essayer une nouvelle fois d’expliquer ce qui rend le V12 si spécial à ses yeux.