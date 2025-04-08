Des bolides en miniature

L’histoire du partenariat entre Hot Wheels et Ferrari remonte à 1969, lorsque le fabricant de modèles réduits appartenant à Mattel reproduisit la 312 P : un hommage au dernier prototype Ferrari qui disputa les 24 Heures du Mans jusqu’à la victoire de la 499P en 2023 et 2024. Elle est encore aujourd’hui un véritable objet de collection.

Pour la première fois en plus de dix ans, la Maison de Maranello et Hot Wheels se réunissent pour réaliser une collection de voitures de sport et de course Ferrari emblématiques, dont une Ferrari 499P Modificata en édition limitée moulée sous pression.

La collection Hot Wheels Ferrari comprend aussi bien des modèles réduits à l’échelle 1/64, plus abordables et adaptés aux enfants à partir de 3 ans, que des reproductions en édition limitée moulées sous pression. Tout le monde y trouvera son bonheur. Cette collection compte même une SF90 Stradale télécommandée à l’échelle 1/64, prête à effectuer des loopings sur les circuits Hot Wheels.



