Passion
Des bolides en miniature
L’histoire du partenariat entre Hot Wheels et Ferrari remonte à 1969, lorsque le fabricant de modèles réduits appartenant à Mattel reproduisit la 312 P : un hommage au dernier prototype Ferrari qui disputa les 24 Heures du Mans jusqu’à la victoire de la 499P en 2023 et 2024. Elle est encore aujourd’hui un véritable objet de collection.
Pour la première fois en plus de dix ans, la Maison de Maranello et Hot Wheels se réunissent pour réaliser une collection de voitures de sport et de course Ferrari emblématiques, dont une Ferrari 499P Modificata en édition limitée moulée sous pression.
La collection Hot Wheels Ferrari comprend aussi bien des modèles réduits à l’échelle 1/64, plus abordables et adaptés aux enfants à partir de 3 ans, que des reproductions en édition limitée moulées sous pression. Tout le monde y trouvera son bonheur. Cette collection compte même une SF90 Stradale télécommandée à l’échelle 1/64, prête à effectuer des loopings sur les circuits Hot Wheels.
Hot Wheels a également reproduit en miniature d’autres supercars Ferrari iconiques, notamment la LaFerrari et la F50. Le sport automobile occupe aussi une place dominante, avec des modèles réduits de la 365 GTB4 Competizione, de la F40 Competizione et de la 250 GTO qui seront bientôt disponibles, cette dernière s’accompagnera d’un modèle réduit du Fiat 642 RN2 Bartoletti Transporter qui livrait autrefois les GTO aux paddocks à l’occasion des courses disputées dans toute l’Europe.
« Cette collection a été développée en pensant à tous les fans de Hot Wheels, des connaisseurs avisés de Ferrari aux passionnés d’automobile en herbe, grâce à l’attention portée aux détails par notre équipe de designers », a déclaré Roberto Stanichi, executive vice president de Hot Wheels et Head of Vehicles & Building Sets chez Mattel. « De nos modèles réduits moulés sous pression disponibles dans les commerces du monde entier jusqu’à nos modèles haut de gamme en édition limitée de Mattel Creations, les passionnés de tous âges auront désormais la possibilité de posséder chez eux une mini voiture Ferrari ».
La gamme Hot Wheels sera lancée à partir de juin de cette année et comptera les neuf modèles réduits annoncés ainsi que d’autres qui suivront. Elle comprendra également, à juste titre, une reproduction authentique de la toute première Ferrari Hot Wheels : la 312 P de 1969. Habillée d’une peinture rouge argentée Spectraflame et équipée de roues Neo-Classics Redline, l’édition limitée moulée sous pression est proposée dans un coffret comprenant également la 499P, parée elle aussi de la peinture rouge argentée Spectraflame.