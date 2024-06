La Ferrari ultime

La puissance combinée du V12 et du moteur électrique équivalait à 963 ch, soit la Ferrari de route la plus puissante de l’époque. La plus rapide aussi. Les chiffres étaient stupéfiants : vitesse de pointe de plus de 350 km/h, 0-100 km/h en moins de 3 secondes, 0-200 km/h en moins de 7 secondes et 0-300 km/h en 15 secondes. Sur le circuit d’essai de Fiorano, elle était plus rapide de 5,2 secondes au tour que son prédécesseur, l’Enzo, une supercar en édition limitée de Ferrari.

Première voiture hybride de Ferrari, inaugurant l’avenir électrifié de la Scuderia, elle se targuait d’une aérodynamique active avant-gardiste elle-aussi. Si son becquet arrière intégré s’inclinait selon les besoins, l’essentiel de la magie aérodynamique s’opérait sous la voiture, grâce à des déflecteurs à réglage automatique sur les glissières d’extraction avant et arrière, et à l’aube directrice sous la caisse. Tout cela a permis d’améliorer les performances dans les virages et au freinage, la vitesse de pointe, ainsi que la maîtrise et les sensations au volant.

Cela a eu pour avantage de pouvoir supprimer les gros spoilers et tous autres accessoires de la surface supérieure. Elle révélait une esthétique Ferrari classique et épurée, faisant écho aux belles voitures de course des années 60, telles que la 330 P4 et la 312 P. Somptueuse et sculpturale, la LaFerrari était mise en valeur par un toit panoramique, qui n’est pas sans rappeler celui d’un avion de chasse.