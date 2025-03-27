Le plus grand retour

Il y a cinquante ans, Niki Lauda remporte son premier championnat pilotes de Formule 1 avec Ferrari lors d’une saison triomphale qui verra également la couronne des constructeurs revenir à Maranello.





De nombreuses étoiles se sont succédé avant ce succès, mais la nouvelle Ferrari 312 T est le catalyseur des premiers titres de Ferrari depuis les championnats pilotes et constructeurs de 1964.





Le retour à la forme commence en 1974, avec Enzo Ferrari de retour aux commandes après une période de mauvaise santé. Il nomme Luca di Montezemolo, diplômé en droit de 26 ans, au poste de directeur sportif et engage Niki Lauda, 25 ans, pour piloter aux côtés de Regazzoni, plus expérimenté – ce dernier revenant chez Ferrari après une saison chez BRM en partenariat avec Lauda.





Notons que Mauro Forghieri reprend son précédent rôle de chef du département technique, après avoir été détaché auprès de projets spéciaux FIAT pendant la maladie d’Enzo.



