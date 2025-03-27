Voitures
Le plus grand retour
La 312 B3-74 de Forghieri lourdement révisée démarre très fort, avec Regazzoni deuxième en 1974 et Ferrari obtenant la même position au championnat constructeurs. Mais c’est la toute nouvelle 312 T qui tiendra véritablement ses promesses en 1975.
Avec sa nouvelle semi-monocoque dotée d’un châssis tubulaire à structure spatiale, de panneaux structurels en aluminium et d’une carrosserie légère en PRV, la 312 T est une conception incroyablement compacte qui maintient le poids limité et centré entre les essieux.
Le moteur 3,0 litres à plat de 12 cylindres de Forghieri – d’où 312 – contribue également à placer le poids bien plus bas dans le châssis qu’un V traditionnel, et ses performances de 495 chevaux fournissent un avantage sur le moteur Cosworth DFV omniprésent.
Alors que le V12 à plat est partagé avec les prédécesseurs immédiats de la 312 T, une nouvelle boîte de vitesses transversale accentue les avantages de son centre de gravité bas. Plutôt que de la fixer dans le sens de la longueur à l’arrière du moteur, Forghieri la tourne de 90 degrés, réduisant ainsi la masse suspendue au-delà de l’essieu arrière. La nouvelle transmission de la conception de la 312 est si cruciale qu’un « T » – de « transversal » – est ajouté au nom.
Alors que les voitures de Formule 1 d’aujourd’hui font généralement leurs débuts en février avant la saison à venir, la 312 T est présentée fin septembre 1974 – quelques mois avant le lever de rideau de 1975 en Argentine en janvier, et directement entre les GP du Canada et des États-Unis, Ferrari se battant toujours pour les deux titres.
Les choses progressent rapidement et à peine la Scuderia revient-elle d’Amérique que les essais commencent à Fiorano, Lauda étant le premier au volant.
Malgré les préparatifs précoces, la 312 T n’est pas prête avant la troisième course de la saison 1975 à Kyalami en mars, où la voiture de Lauda est accidentée lors des essais, le pilote terminant néanmoins la course cinquième. Regazzoni est relégué à la 16e place.
Lauda remporte finalement la première victoire avec la 312 T à Monaco. Trois autres succès sont enregistrés à l’issue des quatre courses suivantes à Spa, Anderstorp et Zandvoort avant d’établir une avance confortable au championnat. La troisième place lors de l’avant-dernière manche à Monza suffit pour remporter le titre devant le public italien en liesse – et ce jour-là, Regazzoni ne décroche rien de moins que la plus haute marche du podium.
Le champion du monde autrichien conclut la saison avec une victoire depuis la pole à Watkins Glen, décrochant ainsi la couronne des constructeurs. Après 11 ans de pénurie, Ferrari est définitivement de retour au sommet.
Les évolutions de la 312 T continuent à définir le destin de Ferrari en Formule 1 pour les années à venir. C’est au volant de la 312 T2 que Lauda subit son accident presque mortel au Nürburgring en 1976, et de la 312 T3 qu’il est conduit à un remarquable retour au titre l’année suivante. Jody Scheckter remporte son premier titre en 1979, d’abord au volant d’une 312 T3, avant de passer à la 312 T4 à effet de sol en cours de saison.
Au total, la 312 T et ses dérivés remportent 27 victoires au fil des années, propulsant Ferrari vers quatre titres constructeurs et trois titres pilotes.
Elle ouvrira la voie à une nouvelle ère turbo après la saison 1980, mais la longévité et la compétitivité de la série 312 T signifient qu’elle reste la voiture de Formule 1 Ferrari la plus titrée de l’histoire.