Best of the Best
Le trophée Peninsula Classics Best of the Best Award rassemble neuf voitures sélectionnées parmi les lauréates d’un concours lors des 12 derniers mois. Le simple fait d’être invité est un honneur. Le vainqueur se voit décerner une place parmi les plus grandes classiques de tous les temps. Organisé au luxueux hôtel The Peninsula Paris, le Best of the Best de cette année a été attribué à une Ferrari 250 LM, minutieusement restaurée par Ferrari Classiche.
« Je suis vraiment honoré de recevoir ce prix prestigieux », a déclaré son propriétaire Chris Cox. « C’est pour moi une joie immense de présenter au plus grand concours du monde un véhicule ayant une histoire aussi fascinante. Figurer parmi les nominés au trophée Peninsula Classics Best of the Best Award est la plus haute distinction qu’un collectionneur de voitures puisse recevoir ».
Dévoilée pour la première fois au Mondial l’automobile de Paris de 1963, la 250 LM reprenait les bases du prototype de course 250 P à moteur central et à cockpit ouvert pour les intégrer dans une carrosserie Berlinetta dessinée par Pininfarina et finie à la main par le carrossier Scaglietti. Une victoire incontestée sur des prototypes de course aux 24 Heures du Mans 1965 a souligné les capacités phénoménales de cette voiture de course homologuée pour la route.
La lauréate du prix Best of the Best, portant le numéro 13 des 32 exemplaires produits, a été livrée neuve au distributeur britannique Maranello Concessionaires en octobre 1964. Championne à Brands Hatch, Snetterton et Silverstone entre 1965 et 1967, elle a également participé aux 24 Heures de Daytona en 1966 et aux 24 Heures du Mans en 1968.
Le célèbre collectionneur Chris Cox a acheté le châssis numéro 6053 en 2018, puis en a confié la restauration intégrale à Ferrari Classiche en 2021. Resplendissante avec sa peinture Rosso Cina assortie d’une sellerie Bleu Cloth, toujours propulsée par un V12 de 3,3 litres et équipée de la boîte-pont avec lesquels elle a disputé Le Mans, cette célèbre 250 LM a remporté le Best in Show au Cavallino Classic Concorso d’Eleganza en 2024.
Cette victoire a été le sésame au trophée Peninsula Classics Best of the Best Award, où les membres du jury de l’envergure de Jean Todt, Ralph Lauren et Jay Leno, ont déclaré le châssis numéro 6053 Best of the Best.
« La Ferrari 250 LM gagnante de 1964 est bien plus qu’une simple voiture extraordinaire », a déclaré Christian Philippsen, cofondateur du Peninsula Classics Best of the Best Award. « C’est l’un des modèles les plus révolutionnaires de Ferrari, célèbre pour son histoire légendaire en compétition et ses origines incroyables. Nous sommes ravis d’honorer une légende du sport automobile de ce calibre, en tant que Best of the Best de cette année ».