Dévoilée pour la première fois au Mondial l’automobile de Paris de 1963, la 250 LM reprenait les bases du prototype de course 250 P à moteur central et à cockpit ouvert pour les intégrer dans une carrosserie Berlinetta dessinée par Pininfarina et finie à la main par le carrossier Scaglietti. Une victoire incontestée sur des prototypes de course aux 24 Heures du Mans 1965 a souligné les capacités phénoménales de cette voiture de course homologuée pour la route.

La lauréate du prix Best of the Best, portant le numéro 13 des 32 exemplaires produits, a été livrée neuve au distributeur britannique Maranello Concessionaires en octobre 1964. Championne à Brands Hatch, Snetterton et Silverstone entre 1965 et 1967, elle a également participé aux 24 Heures de Daytona en 1966 et aux 24 Heures du Mans en 1968.

Le célèbre collectionneur Chris Cox a acheté le châssis numéro 6053 en 2018, puis en a confié la restauration intégrale à Ferrari Classiche en 2021. Resplendissante avec sa peinture Rosso Cina assortie d’une sellerie Bleu Cloth, toujours propulsée par un V12 de 3,3 litres et équipée de la boîte-pont avec lesquels elle a disputé Le Mans, cette célèbre 250 LM a remporté le Best in Show au Cavallino Classic Concorso d’Eleganza en 2024.



