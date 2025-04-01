Sur la glace, au-delà des limites

Le domaine skiable Levi, renommé pour être l’un des plus grands de Finlande, a récemment accueilli le cours Corso Pilota On-Ice de Ferrari : un stage de pilotage exclusif de deux jours où les invités ont poussé à leurs limites la Ferrari 296 GTB, Purosangue et même la 296 Challenge de course sur un lac gelé.

Toni Vilander, vainqueur de la catégorie Le Mans et l’un des instructeurs certifiés Ferrari, a assuré le coaching individuel et a participé à la conception des tracés du circuit de glace.

« L’espace ne manquant pas à Levi, nous avons pu créer plusieurs pistes, dont la plus longue s’étend sur environ cinq kilomètres », explique Vilander. « Équipées de pneus cloutés, les voitures peuvent atteindre plus de 150 km/h ici, nous avons aussi aménagé des zones plus petites pour pratiquer, en nous amusant le dérapage, le freinage et le contrôle de la voiture ».

L’expérience des invités a commencé par une soirée de détente en savourant un dîner et en participant à un briefing informel sur les techniques de conduite en hiver. Tous les aspects ont été abordés : la bonne position de conduite, les différentes techniques de braquage, la gestion du transfert de poids et les trajectoires idéales. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, les 24 participants se sont divisés en trois groupes, chacun guidé par deux instructeurs, pour se diriger ensuite vers la piste de glace.



