Voitures
Sur la glace, au-delà des limites
Le domaine skiable Levi, renommé pour être l’un des plus grands de Finlande, a récemment accueilli le cours Corso Pilota On-Ice de Ferrari : un stage de pilotage exclusif de deux jours où les invités ont poussé à leurs limites la Ferrari 296 GTB, Purosangue et même la 296 Challenge de course sur un lac gelé.
Toni Vilander, vainqueur de la catégorie Le Mans et l’un des instructeurs certifiés Ferrari, a assuré le coaching individuel et a participé à la conception des tracés du circuit de glace.
« L’espace ne manquant pas à Levi, nous avons pu créer plusieurs pistes, dont la plus longue s’étend sur environ cinq kilomètres », explique Vilander. « Équipées de pneus cloutés, les voitures peuvent atteindre plus de 150 km/h ici, nous avons aussi aménagé des zones plus petites pour pratiquer, en nous amusant le dérapage, le freinage et le contrôle de la voiture ».
L’expérience des invités a commencé par une soirée de détente en savourant un dîner et en participant à un briefing informel sur les techniques de conduite en hiver. Tous les aspects ont été abordés : la bonne position de conduite, les différentes techniques de braquage, la gestion du transfert de poids et les trajectoires idéales. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, les 24 participants se sont divisés en trois groupes, chacun guidé par deux instructeurs, pour se diriger ensuite vers la piste de glace.
C’est au volant de la 296 GTB à traction arrière et de la Purosangue à traction intégrale que les pilotes se sont entraînés à mettre en pratique tout ce qu’ils avaient appris la veille au soir en découvrant comment les configurations mécaniques des deux voitures impliquaient des approches légèrement différentes. Mais il y avait une discipline que tout le monde tenait particulièrement à maîtriser…
« Il est important d’apprendre un peu tout, mais rien n’est plus amusant qu’un beau dérapage », déclare Toni Vilander en esquissant un sourire. « Au début, bon nombre d’entre eux finissent en tête-à-queue, car ils sont trop agressifs sur l’accélérateur ou ils ne braquent pas assez rapidement. Mais avec les conseils de l’instructeur, ils développent une bonne sensibilité pour enchaîner les virages et contrôler l'effet pendule. C’est une sensation incroyable ».
Une analyse vidéo en milieu de matinée a permis de perfectionner ces techniques. « La caméra est montée juste derrière le conducteur, nous pouvons donc regarder exactement ce qu’il fait et tout passer en revue, ce qui serait impossible sur le lac », remarque Toni Vilander.
Le changement s’est tout de suite fait sentir dans l’après-midi. Désormais pleins d’assurance, avec les pneus cloutés collés sur la glace, les pilotes ont glissé sans effort sur le tracé alors que les voitures soulevaient des nuages de neige derrière eux.
Pendant que les conducteurs perfectionnaient leurs compétences, leurs accompagnateurs s’affairaient à vivre une aventure pleine d’action : une promenade en chien de traîneau, un déjeuner dans une cabane traditionnelle lapone et une rencontre rapprochée avec les rennes locaux, avant que tout le monde ne se réunisse à nouveau pour un dîner bien mérité au restaurant Saamen Kammi.
Les participants sont passés à la vitesse supérieure le deuxième jour. Aux côtés de la 296 GTB et de la Purosangue, les participants ont eu une chance unique de piloter la 296 Challenge de course en profitant d’une séance de coaching individuel à laquelle s’ajoute désormais la technologie de l’oculométrie.
« Nous utilisons des lunettes équipées de minuscules caméras qui suivent exactement la direction du regard des conducteurs », explique Toni Vilander. « Vous ne pouvez pas maîtriser correctement une voiture si votre vision ne regarde pas assez loin sur la route pour choisir le prochain point de corde ou de freinage. Cette technologie nous aide à affiner cet instinct ».
En complément des techniques de pilotage et d’analyse, Med-Ex, partenaire de la Scuderia Ferrari, était présent pour proposer des séances de kinésithérapie conçues pour détendre les tensions musculaires et améliorer la mobilité avant les séances sur piste, et garantir une récupération rapide une fois les pilotes sortis de l’habitacle, tout comme le font les pilotes professionnels Ferrari.
Une psychologue du sport a complété le travail physique par des techniques de concentration, des stratégies de gestion du stress et des exercices de visualisation, des outils essentiels pour rester concentré en dépit de conditions de conduite difficiles.
« Conduire trois ou quatre tours sur la glace exige une très grande concentration que l’on peut perdre facilement. C’est pour cela que nous apprenons aux personnes comment éviter cet écueil », observe Toni Vilander. « Un grand nombre de personnes retient également son souffle dans des situations de conduite délicates, ce qui tend le corps et réduit les performances. Chaque pilote étant différent, les instructeurs adaptent leur approche en fonction des particularités de chacun ».
L’adrénaline a atteint son paroxysme avec une confrontation chronométrée, où les conducteurs ont mis leurs compétences à l’épreuve avant de faire une pause déjeuner sur le lac gelé. Leurs accompagnateurs n’ont pas tardé à les rejoindre après un soin relaxant au spa. Plus tard, ces derniers, qui n’avaient pas conduit, se sont lancés dans des tours d’essai palpitants aux côtés d’instructeurs experts pour profiter ensuite de séances de kinésithérapie et de coaching mental. L’expérience semblait avoie aiguisé leur appétit.
« Il arrive que le mari conduise la première année pendant que sa femme suit le programme réservé aux invités, mais l’année suivante, c’est souvent le contraire qui se passe : la femme conduit alors que son mari joue aux invités ! », explique Vilander sur un ton amusé. « J’espère qu’il en sera ainsi à notre retour à Levi l’année prochaine ».
Corso Pilota On-Ice a livré aux participants deux journées inoubliables dans un cadre arctique époustouflant, mais il est indéniable que le souvenir de cette expérience et les compétences acquises perdureront longtemps bien après la fonte des neiges de Levi cette année.