The Fiorano Circuit: 50 years of acceleration

Das Ferrari-Museum war der einzig richtige Ort, um die Teststrecke der Marke gebührend zu feiern.

Gegen Ende der bewegten 60er-Jahre beschloss Enzo Ferrari, seine eigene private Rennstrecke zu bauen, mit allen Herausforderungen, die immer wieder auf den Pisten auftauchten, auf denen Ferrari gegen andere Hersteller antrat.

Wir haben eine sehr besondere Ausstellung für dieses Jubiläum vorbereitet, die zeigt, wie die Rennstrecke entwickelt wurde, um mit den Fortschritten, die bei der Leistung und den Konstruktionstechniken erzielt wurden, Schritt zu halten.

Dieser Fortschritt wurde natürlich durch Tests erreicht, aber auch durch gründliche Analysen der daraus entstehenden Daten. Wir zeigen Ihnen hier die Entwicklung der Rennstrecke auf einen Blick: unter Verwendung der technischen Spezifikationen der herausforderndsten Rennstrecken sowohl für Piloten als auch für Autos, mit den sich stets ändernden Rekordzeiten, die durch Verbesserungen der Oberflächen und des Designs stetig verbessert werden konnten, sowie natürlich mit den Vorschlägen der herausragenden Fahrer und hochprofessionellen Testfahrer der Scuderia.

In der Zeitleiste können Sie all diese Etappen sehen, anhand von Bildern der vielen unterschiedlichen, außergewöhnlichen Ereignisse, der großen Tage für Ferrari und der Menschen, die sich über die gesamte Tafel erstrecken – eine für das Cavallino Rampante einzigartige Eigenschaft. Und, am wichtigsten von allen, Enzo Ferraris privateste Treffen in seinem Büro in Fiorano mit der Presse und der Föderation, bei denen Entscheidungen getroffen wurden, die oft die Regeln des Motorsports und der Formel 1 geprägt haben.

Enzo Ferrari stand immer im Mittelpunkt. Aber er arbeitete auch stetig auf Entscheidungen hin, die für Ausgewogenheit und Wachstum in diesem wundervollen Sport sorgten. Ein Sport, zu dem die Scuderia Ferrari seit jeher so einen unglaublichen Beitrag leistet.

Ferrari war schon immer dabei. Damals wie heute wäre Rennsport ohne die außergewöhnlichen Autos aus Maranello undenkbar. Anhand der Entwicklung der Fiorano-Piste im Laufe der Jahre wird auch die Geschichte der letzten 50 Jahre des Unternehmens erzählt, sowie der Autos, die stets als Goldstandard in Bezug auf Schönheit und Technologie galten.