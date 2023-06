Eine Hommage an die Welt des Kinos und die Ferraris verschiedener Epochen, die im Rampenlicht standen

Im Februar 2016 eröffnete das Enzo Ferrari-Museum in Modena offiziell die Ausstellung „Red Carpet. The Ferrari Star System“, eine Hommage an die Welt des Films und des Fernsehens und an die Ferraris, die in diesem Zusammenhang oft legendäre Auftritte hingelegt haben.





In der Ausstellung fanden sich zum Beispiel der 308 GTS, der von Magnum gefahren wurde, der Testarossa aus Miami Vice, der 512 S aus dem Film Le Mans und der 375 America, den Sophia Loren in Der Knabe auf dem Delphin fuhr.





Auch privat waren viele Prominente aus der Unterhaltungswelt große Fans von Ferrari. Paul Newman trat mit einem 365 GTB4 in wichtigen Rennen wie den 24 Stunden von Daytona an, während Steve McQueen eine wahrhafte Flotte an Ferraris besaß, die heute sehr begehrt bei Sammlern ist. Viele Schauspielerinnen verfielen ebenso dem Charme des Cavallino Rampante: Marilyn Monroe liebte Ferraris und der Star der Ausstellung, der 250 GT Cabriolet Pininfarina mit kühler weißer Lackierung, war eines ihrer Lieblingsmodelle.