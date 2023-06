Im Jahr 2017 zeigte das MEF eine eindrucksvolle Ausstellung mit einigen der schönsten und repräsentativsten Ferrari-Modelle aus allen Schaffensphasen der Geschichte des Unternehmens: Autos, die die Herzen berühmter Persönlichkeiten aus der Musik-, Film- und Sportwelt erobert haben.

Die Legende Ferrari besteht aus mehr als nur Rennen, Siegen, technischen Daten und Automobilmessen.





Es ist auch eine Geschichte über berühmte Männer und Frauen: legendäre Sportler, Schauspielerinnen, Sänger, Musikerinnen und Rennpiloten, die sich im Laufe ihrer Karriere von den Traumautos mit dem Cavallino Rampante in Bann ziehen ließen.





Stars aus der Musik-, Film- und Sportwelt, vereint durch eine gemeinsame Leidenschaft für rote Sportwagen. In einigen Fällen war diese Leidenschaft tief und beständig, in anderen war es Liebe auf den ersten Blick, so plötzlich und rasend wie ein Blitzschlag.