10TH ANNIVERSARY EXHIBITION

Das Museum erweitert seine Ausstellung mit einem zusätzlichen Display zur aktuellen „Ferrari Forever“-Show, die zum 75. Jahrestag von Ferrari enthüllt wurde.

Die neue Jubiläumsausstellung, die im Geburtshaus von Enzo Ferrari präsentiert wird, lässt alle Ausstellungen, die in den letzten zehn Jahren im Museum in Modena zu sehen waren, anhand eines Displays Revue passieren. Den Beginn der Reise markiert die Eröffnung des Museums im Jahr 2012: Eine Reihe von Postern bietet einen Rückblick auf die wichtigsten Ausstellungen, die in den darauf folgenden Jahren gezeigt wurden. Alles begann mit „The Origins of the Myth“, eine Hommage an Enzo Ferrari. Es folgten unter anderem „The Great Ferrari-Maserati Battles“, „Hommage to Pavarotti“ im Jahr 2014, „Driving with the Stars“ im Jahr 2017, das die starke Verbindung des Unternehmens aus Maranello mit dem Kino feiert, und schließlich „Grand Tour“ und „The Ferraris of Gianni Agnello“, die vor kurzem beendet wurde.





In der Ausstellung werden sechs Autos gezeigt, die in den vergangenen Jahren in verschiedenen Sammlungen zu sehen waren. Dabei sind unter anderem der Ferrari 166 Inter Touring Superleggera, der Ferrari 612 Scaglietti, das Sondermodell zum 60-jährigen Firmenjubiläum und der F1 GA aus dem Jahr 2003, der dem verstorbenen Gianni Agnelli gewidmet wurde. Die Ausstellung ist bis Ende März 2023 zu sehen.