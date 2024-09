Zeichen seiner Zeit

Nach zwei arbeitsreichen Jahren debütierte der 275 GTB4 auf dem Pariser Autosalon 1966. Diese Version besaß einen V12-Motor mit vier Nockenwellen, der erste Ferrari-Straßenwagen mit dieser Konfiguration, und leistete 300 PS bei 8.000 U/min. Der nordamerikanische Vertreter des Unternehmens, Luigi Chinetti, erkannte das Potenzial einer Cabrio-Version für den US-Markt und bestellte etwa 25 Exemplare. Letztendlich wurden nur 10 Exemplare des so genannten NART Spider hergestellt, was das Original zu einer Art Ferrari-Einhorn machte.

Er war so selten, dass später nicht genehmigte Nachrüstungen in Mode kamen. So erging es dem 275 GTB Chassis Nr. 10621, ursprünglich eine Berlinetta, die einem gewissen Steve McQueen gehörte. McQueen ließ den Wagen, der ab Werk in ‚Nocciola‘-Braun geliefert wurde, in Chianti-Rot umlackieren und ersetzte die Campagnolo-Felgen durch Borrani-Speichenfelgen. Er benutzte den Ferrari, um von Los Angeles zum Drehort von ‚Bullitt‘ zu pendeln, der größtenteils in San Francisco gedreht wurde.