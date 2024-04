Ferraris stiller Rennheld

Jedoch hatte er einen schwierigen Start. Im Wesentlichen handelt es sich bei ihm um eine Coupé-Berlinetta-Version des 250 P Rennsport-Prototyps, der 1963 in Le Mans gewann. Wie der 250 GTO war er für eine limitierte Produktion bestimmt, um an den Sportwagenrennen in der Gran-Turismo-Klasse teilzunehmen. Als solcher sollte er an Kunden verkauft und in den wichtigsten GT-Rennen der Welt eingesetzt werden.

Doch wenige Monate nach der Präsentation des 250 LM in Paris lehnte die FIA, der Dachverband des internationalen Motorsports, die Zulassung des Wagens ab. Laut ihr hatte Ferrari es versäumt, die für die Homologation erforderlichen 100 Fahrzeuge zu bauen.