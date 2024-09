Super-Reifen für Supercars

Der Reifen für den F40 von 1987 ist stattdessen eine neue Version des P Zero aus der Collezione-Reihe von Pirelli, die bereits als Nachrüstprodukt erhältlich war. Pirelli hat nun eine aktualisierte Version in den Originalgrößen 245/40 R17 (vorne) und 335/35 R17 (hinten) auf den Markt gebracht, die modifiziert wurde und nun den Originalschriftzug auf den Reifenwänden trägt. Auch die neuen P Zero Corsa System-Reifen aus der Collezione-Reihe von Pirelli in den Größen 245/35 R18 (vorne) und 335/30 R18 (hinten) wurden für den F50 von 1995 entwickelt.

Die P Zero Corsa System-Reifen wurden auch als Basis für ein spezielles Entwicklungsprojekt für den Enzo Ferrari 2002 ausgewählt. Der neue Reifen bleibt dem Original in Bezug auf Größe und Querschnittsverhältnis treu, verwendet jedoch modernste Materialien, Mischungen und Technologien, um ein zeitgemäßes Niveau an Grip, Leistung und Sicherheit zu bieten. Er ist für den Enzo Ferrari in den Originalgrößen 245/35 R19 (vorne) und 345/35 R19 (hinten) erhältlich und verfügt über zwei verschiedene laufrichtungsgebundene und asymmetrische Profildesigns, die Aquaplaning entgegenwirken.