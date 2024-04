Die Formel zum Erfolg

Die Formel-1-Technik setzte sich im gesamten Fahrzeug fort und umfasste eine Monocoque-Fahrgastzelle aus Carbonfaser, an der die Vorderradaufhängung direkt montiert war. Außerdem wurde der V12 als tragendes Element für das Getriebe und die Hinterradaufhängung an das Heck der Fahrgastzelle geschraubt, genau wie bei einem Formel-1-Auto.

Die Vorteile dieser Bauweise waren eine größere strukturelle Steifigkeit, weniger Gewicht und ein besseres Handling – die Gründe, warum sie in der Formel 1 verwendet wird. In einem Straßenfahrzeug oder sogar in einem Supercar der Spitzenklasse war das jedoch praktisch unbekannt, da die Vibrationen des Motors direkt in die Fahrgastzelle geleitet wurden, was zu inakzeptablen NVH-Leistungen (Noise, Vibration and Harshness – auf Deutsch: Geräusch, Vibration, Rauigkeit) führte. Doch die sorgfältige Entwicklung und der wunderbar ausbalancierte V12 machten das Maß an Raffinesse des F50 mehr als akzeptabel.