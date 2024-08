Enzos Schatten

Es ist unvermeidbar. Jedes Mal, wenn etwas Neues passiert – der Launch eines neuen Modells, ein Sportergebnis oder ein neues Gebäude, das die Grenzen des Werks in Maranello erweitert und neu definiert – stellt sich die gleiche Frage: Was würde Enzo Ferrari sagen, wenn er jetzt hier wäre?

Der Firmengründer verstarb am 14. August 1988 im Alter von 90 Jahren, aber alles, was ab diesem Zeitpunkt erreicht wurde, trug stets seinen Lehren Rechnung. Es ist, als ob der bis heute zurückgelegte Weg unter seinem Schatten zurückgelegt wurde. Dieses Video erinnert an einige der bedeutendsten Momente der letzten Monate mit einem Bild von ihm als Hintergrund: von den Formel 1-Siegen in Melbourne und Monte Carlo bis zum Triumph des 499P bei den 24 Stunden von Le Mans, von der Präsentation des 12Cilindri über die neue Modekollektion bis hin zur Einweihung des E-Building.

Viel Spaß beim Anschauen.