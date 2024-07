Eine Sammlung von Perfektion

Es folgten weitere Arbeiten, die in der triumphalen Präsentation des 500 TRC in Pebble Beach im vergangenen Jahr gipfelten. „Das war eine großartige Zusammenarbeit“, resümiert Pisker. „Wir haben alles zusammen gemacht, auch die Präsentation in Pebble Beach.“ Der 500 TRC hatte sogar einen Auftritt in der Episode „Forza Ferrari“ der Netflix-Dokuserie „Formula 1: Drive to Survive“.

Pisker ist außerdem ein absoluter Fan von Ferrari-V12-Motoren. Auf der erstaunlich umfangreichen Liste der V12-Modelle, die er besaß, befinden sich ein 812 Superfast, ein 812 GTS und jetzt ein 812 Competizione A; sowie „das ultimative Hypercar“, wie er es bezeichnet – ein V12-Hybrid LaFerrari Aperta.