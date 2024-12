Eine neue Art von Spider

Ein herausragender Ferrari, aber die Abstammung ist klar. Ferraris erster Wagen, der 125 S, war ein V12-Spider und begründete den internationalen Ruf von Ferrari im Rennsport, während der 166 MM (der sowohl Le Mans als auch die Mille Miglia gewann) ebenfalls ein Cabrio mit V12 war. Mit dem 250 GT Cabriolet und dem 250 California, die beide 1957 ihr Debüt feierten, wurde das offene V12-Format einem breiteren Publikum zugänglich gemacht, wobei die Straße gegenüber der Rennstrecke im Vordergrund stand.

Mit dem herrlichen 275 GTS von 1964 – einer Spider-Version des 275 GTB – wurde das Format verfeinert und die Attraktivität für den Fahrer weiter gesteigert. Der ultimative Ferrari Spider der 60er Jahre war aber sicherlich der letzte: der 365 GTS4 – heute besser bekannt als Daytona Spider – der 1969 auf der Frankfurter Messe vorgestellt wurde. Sein zeitloses Design, das von Pininfarinas legendärem Designer Leonardo Fioravanti stammt – der auch für die ursprüngliche Coupé-Version des Daytona verantwortlich zeichnete – hat auch den 12Cilindri Spider deutlich beeinflusst.

Alle Ferraris haben Anklänge an die Vergangenheit, ganz gleich, wie subtil oder wie futuristisch und fortschrittlich sie auch geformt sind. Wie beim Daytona sind auch beim 12Cilindri die Flanken sauber gestylt, die Motorhaube ist ungewöhnlich lang und schlank (was die Kraft des darunter liegenden V12 unterstreicht), und die vorderen Radkästen gehen subtil in die formschöne Schnauze über. Die einteilige Frontpartie des 12Cilindri erinnert an die Frontpartie des Daytona, bei der die vier Scheinwerfer durch ein ungewöhnliches Plexiglasband abgedeckt waren (1971 wurden sie durch Pop-up-Scheinwerfer ersetzt, wie es die US-Sicherheitsvorschriften verlangten).