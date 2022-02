Für viele wäre der Gedanke an ein Auto, das der Welt eben erst als Maß aller Dinge präsentiert worden war und dann gleich bei seinem ersten Rennen ausfällt, nur schwer zu ertragen. Aber für Enzo Ferrari war dies kein Moment der Verzweiflung, sondern schlicht und einfach ein ‚vielversprechender Misserfolg‘. Es war eine Lernkurve, nur ein weiteres kleines Kapitel auf seinem Weg, sich im unerschütterlichen Streben nach Leistung immer weiterzuentwickeln. Der beste Ferrari, der jemals gebaut wurde, war tatsächlich der nächste, und der reparierte 125 S erfüllte seine Aufgabe in Rom.





Heute tritt diese DNA überall dort zu Tage, wo Sie die Plakette mit dem Cavallino Rampante finden. Es ist der Geist grenzenloser Leistung, der von der Fabrikhalle in Maranello zum Fiorano Circuit, wo immer noch Enzos Haus steht, und hinaus in die Welt strömt. Der Geist des Selbstvertrauens, der Wunsch nach Innovation und die Notwendigkeit, alles kompromisslos in Frage zu stellen, ist heute bei Ferrari so stark wie vor 75 Jahren, als Enzo sein Unternehmen gründete.





In diesem Monat hat Ferrari zur Feier von Enzos Geburtstag am 18. Februar einen neuen Film herausgebracht, der die unbezwingbare und innovative Vision des Gründers würdigt, die bis heute spürbar bleibt. Der Film wird von einer Instagram-Kampagne unterstützt, die die Zitate und Momente aufzeigt, mit denen die Reise vor vielen Jahren begann, als ein 125 S-Rennwagen aus der Fabrik rollte, mit der Absicht, die Welt zu verändern.