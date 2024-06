Eine Hommage an den V12-Frontmotor von Ferrari

Doch während dieses sagenumwobene Triebwerk als schlagendes Herz der klassischen GT-Fahrzeuge von Ferrari bekannt ist, reicht die Geschichte des V12-Motors von Ferrari etwas weiter zurück. So verfügte das allererste Auto der Marke, der Ferrari 125 S aus 1947, über einen Colombo-V12-Motor mit Frontlayout. Dessen Hubraum war jedoch auf 1,5 Liter begrenzt und er lieferte nur 118 PS. In den folgenden 15 Jahren wuchsen Hubraum und Leistung des V12-Motors stetig an – er wurde zu einem unverzichtbaren Bestandteil, als Ferrari bei Sportwagenrennen immer mehr Erfolge feierte. Erst mit dem Debüt des legendären Ferrari 250 GTO im Jahr 1962 erlangte der V12-Motor aber seinen wahren Status als Flaggschiff-Motor für die Spitzenmodelle von Ferrari.