Wie gesprochene Sprachen entwickeln sich auch Designsprachen meist langsam weiter; aber im Fall des neuen 12Cilindri hat das Designteam von Ferrari eine völlig neue, kühne, radikale Sprache geschaffen. Die Ausdruckskraft des neuen Designlexikons ist anders als alles, was es bisher gab. So setzt der 12Cilindri ein kühnes Statement, vor allem, wenn man bedenkt, wie er sich in die heilige Linie der V12-Zweisitzer mit Frontmittelmotor von Ferrari einfügt, die bis zur Gründung der Marke im Jahr 1947 zurückreicht und so ikonische Modelle wie 250 GT SWB, 365 GTB/4 ‚Daytona‘, 550 Maranello und 812 Superfast umfasst.