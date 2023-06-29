法拉利的一大优势是Centro Stile设计中心将空气动力学巧妙地运用于汽车设计上。并且设计中心与马拉内罗所有技术开发部门相距仅几米，于是您可以了解为什么法拉利在不牺牲性能的情况下，同时能够制造世界上最具有美感汽车。
两款全新跃马汽车-最新法拉利SF 90 XX Stradale和法拉利SF 90 XX Spider - 就是目前最好的证明。它们代表了SF 90 Stradale的最极端版本，SF 90 Stradale本身就是一款将性能、车辆动力学和空气动力学推向极限的汽车。任何一个有幸驾驶过它的人--尤其是在赛道上--可能会想知道还能再有什么进步空间。答案是：仍有很多。更大动力与空气动力学下压力，更密切的驾驶互动，以及更高端的技术。
SF90 XX Stradale的固定后尾翼是自1995年传奇的Ferrari F50以来，第一次出现在一辆合法上路的法拉利上。
虽说SF 90 XX Stradale仍然是一款公路车，但也承袭了来自赛道的极致外观和工程智慧的赛车血统。除了传承F1和GT赛车的专业知识外，它也是法拉利长期以来以赛道为中心的客户XX计划的产物。正是进气口，管道，扩散器，也许最重要的是尾翼及空气动力套件的完美组合。
车尾部安装有一个新式加长线条，其特点为'三体船'的设计概念。它的多层配置强调了汽车的宽度和风格。车轮后方有造型更鲜明的通风口，和一对中央排气管。涡轮增压器的中间冷却器的进气口也更大，并且能更有效地引导空气。
另一个备受瞩目的特色是巨大的固定尾翼，该设计首度运用在1995年推出的标志性F50，一款经典的道路用车。SF 90 XX Stradale之上用到了灯条，以取代SF 90 Stradale的双尾灯。此外还有另一个与现有车型相似的通风式扰流板，与闭合式格尼襟翼（Shut-off Gurney）的主动式空气动力概念协同工作。
襟翼的新造型根据管理压力场状况的需求而运作，压力场则是由襟翼与较小的闭合式襟翼相互作用而产生。有两种配置：LD（Low Drag）可最大限度地减少阻力，从而获得更出色的直线性能; HD（High Downforce）则是在250 km/h的速度下可产生315 kg的下压力，从而提供无与伦比的转弯速度和稳定性。
SF90 XX Stradale的设计元素旨在突出其纯种赛车的性能特征,同时保留其前代的纯净线条和形态。
前翼保留了箭头形状，但两个新式垂直翼剖面为汽车带来更明显的几何线条。使用新的较低面板，看来似乎浮在进气口旁。新车款的下部用到更多的碳纤维材质，强调了其高度的技术特征。并且配备一个新式前分流器，比SF 90 Stradale上的原有部件体积更大，能够在车下产生高效空气流。SF 90 XX Stradale的车身底部也进行了大幅重新设计，对加强该车的空气动力学性能至关重要。上述不容易看到，但在视觉上明显的是S-管道两侧的引擎盖通风口，以及造型特殊的前轮拱，能调节湍流空气和改善前轮部位的下压力。
虽然该车应用许多高度科学的概念，但最终设计是为驾驶员提供和谐和一致的反应。这两个原则也适用于SF 90 XX Stradale上的返工混合动力系统。4.0升双涡轮增压V8发动机在7,900转/分钟的转速下产生797 cv。并比照前一车款，增加了三个电动机，两个在前轴上，第三个位于发动机和变速箱之间。由此再增加233cv。最大功率输出现为1030cv，比SF 90 Stradale高出30马力，这是通过优化排气系统和加工燃烧室实现的。
SF90 XX Spider继承了SF90 XX Stradale的所有性能，并融合了开放式驾驶的激情，配备可在14秒内展开的可收纳硬顶车顶。
法拉利对软件的掌握和SF 90 Stradale再生制动的完美组成，以及电动前轴、八速双换挡变速箱、后侧电动机和燃烧式V8发动机之间平顺的交接，在SF 90 XX Stradale中达到了新的高峰。Ferrari Dynamic Enhancer 2.0和ABS EVO控制器在新车中首次亮相，增强了其在高速制动和转弯时的稳定性，而扭矩矢量和电子侧滑控制1.0 确保即使在1030 cv的高速情况下，SF 90 XX Stradale仍然易于使用及控制。
eManettino控制按键的“Qualifying mode（排位赛模式）”中的新专利控制逻辑，额外的提升，提供更高动力提升，能减少0.25秒绕Fiorano赛道单圈时间。制动系统也获得升级，配备了更大的后制动盘和重新设计的制动片。法拉利的工程师们一向注重轰鸣品质的需求，他们使用了新材料并重新设计了发动机，以最大限度地提高V8的谐波，特别是在中档阶段。当然，正是在这里，SF 90 XX Spider充分发挥了功能，可伸缩硬顶能够在45公里/小时的速度展开，立即能享受V8交响乐。
引人注目的SF90 XX Spider配备了标志性的法拉利飞翼支撑和碳纤维护栏，与车顶结构完美连接在一起。
内饰的变化和新材料强调了SF 90 XX Stradale和SF 90 XX Spider在法拉利高阶超级跑车血统中的神圣地位，沿自488 Pista和812 Competizione等车型。这是限量款车型，仅制造799辆SF90 XX Stradales和599辆Spider。SF 90 XX Stradale代表了艺术、工程和技术的完美结合。但它也比以往任何车款都更加自由奔放
The SF90 XX Stradale sits at the nexus of art, engineering and technology. But it’s also more free-spirited than ever.