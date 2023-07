内饰的变化和新材料强调了SF 90 XX Stradale和SF 90 XX Spider在法拉利高阶超级跑车血统中的神圣地位,沿自488 Pista和812 Competizione等车型。这是限量款车型,仅制造799辆SF90 XX Stradales和599辆Spider。SF 90 XX Stradale代表了艺术、工程和技术的完美结合。但它也比以往任何车款都更加自由奔放

The SF90 XX Stradale sits at the nexus of art, engineering and technology. But it’s also more free-spirited than ever.