虽说SF 90 XX Stradale仍然是一款公路车，但也承袭了来自赛道的极致外观和工程智慧的赛车血统。除了传承F1和GT赛车的专业知识外，它也是法拉利长期以来以赛道为中心的客户XX计划的产物。正是进气口，管道，扩散器，也许最重要的是尾翼及空气动力套件的完美组合。

车尾部安装有一个新式加长线条，其特点为'三体船'的设计概念。它的多层配置强调了汽车的宽度和风格。车轮后方有造型更鲜明的通风口，和一对中央排气管。涡轮增压器的中间冷却器的进气口也更大，并且能更有效地引导空气。

另一个备受瞩目的特色是巨大的固定尾翼，该设计首度运用在1995年推出的标志性F50，一款经典的道路用车。SF 90 XX Stradale之上用到了灯条，以取代SF 90 Stradale的双尾灯。此外还有另一个与现有车型相似的通风式扰流板，与闭合式格尼襟翼（Shut-off Gurney）的主动式空气动力概念协同工作。

襟翼的新造型根据管理压力场状况的需求而运作，压力场则是由襟翼与较小的闭合式襟翼相互作用而产生。有两种配置：LD（Low Drag）可最大限度地减少阻力，从而获得更出色的直线性能; HD（High Downforce）则是在250 km/h的速度下可产生315 kg的下压力，从而提供无与伦比的转弯速度和稳定性。

