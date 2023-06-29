法拉利特别版车型将跃马旗下量产跑车的性能表现提升至全新境界。包含法拉利488 Pista及法拉利812 Competizione等的特别版车型均是跃马品牌近些年备受瞩目的巅峰力作。而法拉利XX项目（XX Programme）则为特定的资深跃马客户提供拥有极致性能的跑车。这些车型并不能上路，而是专为极限赛道驾驶而生，其中的代表之作便是法拉利FXX-K EVO。如今，法拉利从过往特别版车型及来自法拉利XX项目的超级跑车中汲取灵感，融合两者的设计理念，打造了可合法上路的全新特别版车型——法拉利SF90 XX Stradale。新车的最大输出功率相较法拉利SF90 Stradale提升了30 cv，并采用独特的软件逻辑及创新的空气动力学解决方案，尤其是自法拉利F50以来首次应用于法拉利公路跑车的固定式尾翼设计，展现无可比拟的超凡性能表现。
固定式尾翼无疑是法拉利SF90 XX Stradale最具标志性的设计元素。法拉利在专为赛道打造的XX项目车型中针对该尾翼已开展了大量研究、测试和开发工作。得益于法拉利空气动力学团队与法拉利设计中心（Ferrari Styling Centre）的紧密合作，固定式尾翼的设计不仅提供强大的空气动力学效能，并且与整车设计完美融合。尾翼的形状经过精心打造，确保所产生的压力场与闭合式襟翼周围复杂的压力和背压系统实现尽可能高效的协同作用。
闭合式襟翼同样经过重新设计，可提供两种模式：低风阻（LD）模式下，移动部件升起以最大限度减小风阻；而在高下压力（HD）模式下，移动部件降下，露出固定部件。由此产生一个高压力区，对进入的气流进行垂直导流，以提供最大的下压力：在250公里/小时的速度下，新车的下压力可达到530公斤。
法拉利SF90 XX Stradale拥有跃马公路跑车中最为高效的空气动力学表现，可与法拉利LaFerrari相媲美。法拉利运用丰富的赛道经验，针对热管理系统，电气元件以及发动机舱的冷却气流管理进行了重新设计，使新车的最大下压力水平达到法拉利SF90 Stradale的两倍，提升抓地力的同时，令其在菲奥拉诺（Fiorano）赛道实现更快的圈速表现。
法拉利SF90 XX Stradale承袭了法拉利SF90 Stradale所搭载的标志性可外接充电式混合动力系统，由一台V8内燃发动机及三台电动机组成，其中两台电动机安装在前轴，可独立工作，第三台电动机则安装在车辆尾部，位于发动机与变速箱之间。该系统可令新车迸发高达1030 cv的综合输出功率（相较法拉利SF90 Stradale提升30 cv），为法拉利车型树立了全新性能标杆。
采用中后置布局的V8涡轮增压发动机最大输出功率高达797 cv，将可外接充电式混合动力系统的极致性能提升至全新境界。法拉利SF90 Stradale所搭载的动力单元经过潜心研发，通过抛光进气道与排气道，同时对燃烧室和活塞进行特殊加工，实现更高的平均压缩比，进而带来更为极致的动力性能表现。此外，由于新车摒弃了二次空气系统，发动机成功减重3.5公斤。
经过重新调校的排气声浪完美展现了法拉利SF90 XX Stradale的竞速之魂。热管系统实现了优化升级，带来更加饱满浑厚的声浪，同时确保了在V8发动机的整个转速范围内均可实现美妙和声。随着燃烧产生的声波脉冲传递至座舱，高频声浪随之而来，彰显出这台法拉利V8发动机的传奇本色与终极演变。
法拉利SF90 XX Stradale沿用了率先配备于法拉利SF90 Stradale车型的8速双离合变速箱。同时，针对该变速箱的换挡逻辑进行了重大调整：新车采用法拉利Daytona SP3的换挡逻辑，旨在通过引入类似于在中/高转速的高性能驾驶时，松开油门后排气管发出的特有声响，增强换挡声音效果，进而提升驾驶激情。为了实现这一目标，法拉利特别开发了一种全新发动机标定方法，确保发动机与变速箱控制逻辑协同工作。
造型方面，法拉利SF90 XX Stradale采用与法拉利SF90 Stradale相同的工学设计原理，并在此基础上实现了全面优化升级。就其设计理念而言，SF90 XX Stradale是一台不折不扣的XX项目超级跑车，采用更为巧妙且具有开创性的设计语言，释放更为极致的性能表现。其造型风格经过精心打造，在凸显纯正不凡的强劲性能的同时，亦延续了前任车型纯粹利落的车身线条与外观设计。
毫无疑问，尾翼设计是法拉利SF90 XX Stradale最具特色的设计元素之一。考虑到空气动力学性能，车尾造型经过重新设计，变得更加流畅凝练，进而赋予法拉利SF90 XX Stradale经典的赛车长尾轮廓造型。中间冷却器的进气口采用更宽大的设计，以便更高效地将气流导向散热器。
法拉利SF90 XX Stradale保留了箭头型前翼设计，两处垂直翼剖面将前大灯与前翼无缝融合，浑然一体，赋予新车更具几何美感的造型设计，完美体现其设计精髓。另一大设计亮点则是位于进气口的两处极为醒目的翼剖面设计，因其在视觉上悬浮于地面，使得车身姿态看上去更大气沉稳，营造出更加紧贴地面的视觉效果。
法拉利SF90 XX Stradale的内饰设计原则旨在通过多种减重措施打造赛车级座舱，主要涉及的区域包括门板、中央通道及内饰地面。得益于高性能织物的使用，这些部件的造型及材料得以简化，从而实现减重。新车的功能区域则采用碳纤维材质。
法拉利设计团队为法拉利SF90 XX Stradale打造了专属赛车座椅，采用清晰可见的碳纤维管状框架及气泡结构，在不影响驾乘舒适性的同时，提升了动态驾驶乐趣。弹性装饰材质的应用，令靠背的旋转机械装置隐匿不见，并与座椅架构完美融为一体。因此，新车的座椅不仅能提供靠背调节功能，同时在外观上如同一体式座椅一般，始终呈现浑然一体的视觉美感。相较法拉利SF90 Stradale采用的一体化座椅，该设计的应用实现了新车座椅减重1.3公斤。
法拉利SF90 XX Stradale的研发重点是打造有史以来性能最强悍的法拉利公路跑车。新车在提供极致驾驶乐趣的同时，完美承袭法拉利SF90 Stradale混合动力系统的所有功能。此外，性能的实用性亦至关重要，特别是在eDrive纯电模式下，无论是在城市中还是外出旅行，新车始终提供令人惊喜的高性能驾驶体验——eDrive模式下的最高速度为135公里/小时。
另一个新增的重要部件是率先配备于法拉利296 GTB的ABS EVO控制器。ABS EVO控制器与电子稳定控制系统（ESC）传感器相互整合，助力新车在干燥路面完成高性能制动时实现出色的性能表现和稳定性。该系统可最大限度地提高制动操作的稳定性，将其控制在目标值范围内，减少因零部件制造公差或不同测试条件而造成的性能损失。因此，该控制器可确保法拉利SF90 XX Stradale能够以更晚且更稳定的方式刹车，从而加强其操控性能。
此外，法拉利SF90 XX Stradale首次引入了额外增压控制逻辑，确保在限定时间内带来更强劲的性能表现。该功能仅可在eManettino控制按键的“排位赛模式”下启用，旨在通过提升出弯时的可输出功率极限值来缩短圈速。持续约2秒的短暂功率提升可将新车在菲奥拉诺赛道的圈速缩短0.25秒。