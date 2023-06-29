纯正的“xx”车型尾翼

固定式尾翼无疑是法拉利SF90 XX Spider最具标志性的设计元素。法拉利在专为赛道打造的XX项目车型中针对该尾翼已开展了大量研究、测试和开发工作。得益于法拉利空气动力学团队与法拉利设计中心（Ferrari Styling Centre）的紧密合作，固定式尾翼的设计不仅提供强大的空气动力学效能，并且与整车设计完美融合。尾翼的形状经过精心打造，确保所产生的压力场与闭合式襟翼周围复杂的压力和背压系统实现尽可能高效的协同作用。

闭合式襟翼同样经过重新设计，可提供两种模式：低风阻（LD）模式下，移动部件升起以最大限度减小风阻；而在高下压力（HD）模式下，移动部件降下，露出固定部件。由此产生一个高压力区，对进入的气流进行垂直导流，以提供最大的下压力：在250公里/小时的速度下，新车的下压力可达到530公斤。