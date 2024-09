FINALI MONDIALI 2023

Nel programma dell’evento, in scena dal 26 al 29 ottobre, saranno assegnati i titoli della serie europea e nord americana che sull’iconico tracciato toscano affronteranno l’ultimo round dell’annata 2023. Una stagione sportiva che ha visto Ferrari festeggiare lo storico successo alla 24 Ore di Le Mans, il round più prestigioso del FIA WEC, con la 499P, l’Hypercar alla quale verrà tributato un omaggio nel corso della manifestazione.

Come da tradizione, sanciti i vincitori delle differenti serie, l’evento sportivo culminerà con le Finali Mondiali Ferrari, il momento più atteso dell’intera stagione del monomarca del Cavallino Rampante, che vedrà i piloti scendere in pista con l’obiettivo di essere laureati campioni del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell, incluse le rispettive classi “AM”, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro di una manifestazione inaugurata nel 1993.

Un palinsesto ricco d’attività che, oltre alle corse, darà spazio anche a F1 Clienti, che porterà sotto i riflettori le monoposto che hanno scritto la storia della Scuderia Ferrari nel Mondiale di Formula 1 sulle piste di tutto il mondo.

Non solo attività agonistica. Al Mugello risuoneranno i propulsori 12 cilindri delle vetture dell'XX Programme – omologate esclusivamente per l’utilizzo non competitivo tra i cordoli –, e si ammireranno le vetture del Club Competizioni GT, già protagoniste dei campionati GT internazionali più blasonati negli ultimi due decenni.

Come da tradizione, il momento più atteso coinciderà con la giornata di domenica (29 ottobre) quando il pubblico potrà vedere riunite in pista le vetture del Cavallino Rampante e assistere dalle tribune all’immancabile Ferrari Show, un momento coinvolgente e denso di adrenalina grazie all’esibizione dinamica delle protagoniste della rassegna, che torna nell’impianto toscano a due anni dall’ultimo precedente.





