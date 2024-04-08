Ferrari logo
    Ferrari Challenge Driver

    Phil Kim

    ferrari challenge japan
    1standings

    Phil Kim

    • KOR
      Paese
    ferrari challenge
    2024
    anno di debutto
    2
    stagioni
    carriera
    11.45
    media punti
    1
    titoli vinti
    numeri o statistiche
    229
    punti totali
    20
    gare disputate
    • 119 in 2025 Coppa Shell Japan
      stagione migliore per punti guadagnati
    • 10 Agosto 2025, Okayama Gara-2
      ultima gara
    • 1° in 2025, Coppa Shell Japan
      stagione migliore
    • 2° in Fuji Gara-1 2024
      prima top 10

    stagione corrente

    • Coppa Shell
      challenge Japan
    • Nicole Competizione
      team
    • 107
      numero di gara
    • 296 Challenge
      Auto
    • 1
      posizione
    • 119
      punti

    carriera

    10
    5
    1
    30%
    2
    35%
    3
    10%
    4
    0%
    5
    5%
    6
    5%
    7
    0%
    8
    0%
    9
    0%
    10
    0%
    posizione
    6
    7
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0

    risultati pilota

    piazzamenti a podio
    75%
    arrivo dopo i primi 10
    10%
    arrivo tra i primi 10
    85%
    ritiri
    10%

    performance personali

    vittorie
    30%
    pole position
    25%
    giri veloci
    50%
