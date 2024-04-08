Ferrari logo
Ferrari Challenge Driver
P
h
i
l
K
i
m
1
standings
P
h
i
l
K
i
m
KOR
Paese
ferrari challenge
2024
anno di debutto
2
stagioni
carriera
11.45
media punti
1
titoli vinti
numeri o statistiche
229
punti totali
20
gare disputate
119 in 2025 Coppa Shell Japan
stagione migliore per punti guadagnati
10 Agosto 2025, Okayama Gara-2
ultima gara
1° in 2025, Coppa Shell Japan
stagione migliore
2° in Fuji Gara-1 2024
prima top 10
s
t
a
g
i
o
n
e
c
o
r
r
e
n
t
e
Coppa Shell
challenge Japan
Nicole Competizione
team
107
numero di gara
296 Challenge
Auto
1
posizione
119
punti
c
a
r
r
i
e
r
a
10
5
1
30%
2
35%
3
10%
4
0%
5
5%
6
5%
7
0%
8
0%
9
0%
10
0%
posizione
6
7
2
0
1
1
0
0
0
0
r
i
s
u
l
t
a
t
i
p
i
l
o
t
a
piazzamenti a podio
75%
arrivo dopo i primi 10
10%
arrivo tra i primi 10
85%
ritiri
10%
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
p
e
r
s
o
n
a
l
i
vittorie
30%
pole position
25%
giri veloci
50%
2
auto
f
e
r
r
a
r
i
2
9
6
c
h
a
l
l
e
n
g
e
3
news
ULTIME NEWS
30 Sep
Finali Mondiali, Ferrari Challenge Japan
M
u
t
o
e
K
i
m
s
i
a
g
g
i
u
d
i
c
a
n
o
i
l
F
e
r
r
a
r
i
C
h
a
l
l
e
n
g
e
J
a
p
a
n
10 Aug
Ferrari Challenge Japan
L
e
v
o
c
i
d
e
i
p
i
l
o
t
i
d
o
p
o
G
a
r
a
2
a
O
k
a
y
a
m
a
10 Aug
Ferrari Challenge Japan
S
u
c
c
e
s
s
i
i
n
c
a
m
p
i
o
n
a
t
o
p
e
r
M
u
t
o
e
K
i
m
a
O
k
a
y
a
m
a
T
u
t
t
i
i
C
o
r
s
i
P
i
l
o
t
a
d
e
l
l
a
C
a
s
a
d
i
M
a
r
a
n
e
l
l
o
standings
auto
news