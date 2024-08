Le voci dal podio delle Finali Mondiali della Coppa Shell e Coppa Shell Am

David Voronin, secondo classificato Coppa Shell: “Questa è la mia prima stagione e il mio primo podio alle Finali Mondiali. Mi sono preparato duramente per la gara di oggi perché, conoscendo le grandi capacità dei piloti del Challenge Europe, sapevo che sarebbe stata una giornata impegnativa. Sono stati tutti molto veloci e non ci sono stati molti margini di recupero. Mi sono concentrato e ho cercato di correre in modo intelligente e aggressivo rimanendo lontano dai limiti della pista”.

Fons Scheltema, terzo classificato Coppa Shell: “Ho fatto male i miei calcoli e ho sbagliato la partenza. Pensavo di avere tutto il tempo per poter recuperare, ma non è andata così. Quando ho realizzato che il tempo stava terminando sono stato anche superato: ho perso il ritmo e a quel punto mi sono concentrato a mantenere la posizione. Ho dovuto difendermi dagli attacchi alle mie spalle. Per fortuna ora sono qui a festeggiare un podio alle Finali Mondiali per la prima volta! Nel 2012 sono salito sul podio nel campionato riservato ai Gentleman ma questo è tutta un’altra cosa”.

Martinus Richter, vincitore Coppa Shell Am: “La corsa non è stata particolarmente difficile perché ho mantenuto sempre una buona velocità che mi ha permesso di avere un buon margine sugli avversari. Voglio ringraziare il mio team MERTEL Mototorsport e gli ingegneri che hanno reso questa vittoria possibile. Grazie anche ai meccanici che mi hanno consegnato l’auto in perfette condizioni nonostante l’incidente di mercoledì mattina. E grazie anche al mio coach che mi ha preparato come un vero pilota e ovviamente alla mia famiglia che mi ha sempre supportato. Quest’anno non avevo previsto di partecipare all’intera stagione e avevo intenzione di correre solo a Le Mans. Fortunatamente ho vinto sul Circuit de la Sarthe e ho pensato che forse avrei avuto la possibilità di arrivare alle Finali Mondiali e provare a diventare campione. Mi sono concentrato su questo obiettivo e ho trascorso molte ore a esercitarmi al simulatore. Sono molto felice di esserci riuscito. Non ho ancora piani per il prossimo anno, mi vedrete di sicuro correre ancora sui circuiti e spero di poterlo fare alla guida di una Ferrari”.