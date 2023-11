VINCITORI DELLA COPPA SHELL JAPAN

Al termine della stagione, in vetta alla classifica della Coppa Shell siede Choi Koon Ming Michael (Blackbird Concessionaires) in grado di vincere con un margine consistente sugli avversari. Nella Coppa Shell Am il successo porta la firma di Masato Yoneoka (Auto Cavallino), salito sul podio in sette gare.