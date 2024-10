The Ferrari Cabinet

Blazers élégants, bombers, jupes crayon et pantalons : les pièces phares de la collection regorgent de détails somptueux, leurs silhouettes sculptent et épousent le corps avec sensualité et leurs lignes souples soulignent la fluidité et la liberté de mouvement. Rocco Iannone a choisi pour cette collection des matières telles que le cuir rembourré, l’organza froissé et l’innovant tissu Q-CYCLE® de Ferrari. Le workwear en denim, qui confère une touche robuste et masculine à la collection, s’enrichit de détails brossés et marbrés, tandis que les carrés de soie ajoutent de la légèreté aux looks.

Aperçus sur le podium, des looks magnifiquement présentés comprennent des robes, jupes et t-shirts ornés de détails tels que le Cheval cabré brodé en 3D, des écussons en macramé et des surpiqûres sophistiquées. Des pièces accessoirisées avec d’audacieux bijoux, des lunettes de soleil masques et des gants de conduite leur conférant une pointe d’audace chic.