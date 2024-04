La passion au cœur du défilé

Le défilé s’est poursuivi avec un sens du luxe plus sobre et plus subtil. Des costumes et tailleurs aux épaules volumineuses et à la taille cintrée en mélange de laine et cachemire gris foncé, doublés de soie rouge, suggéraient une évolution vers des looks professionnels plus traditionnels. Rocco Iannone a porté son choix sur les étoffes classiques de la Haute couture telles que la flanelle et la laine peignée pour les réinterpréter radicalement à l’aide patronages originaux. Le résultat ? Des vêtements dont les courbes et volumes se rétrécissent et s’élargissent continuellement.

Une sélection de tailleurs, robes et manteaux aux tons chromés, confectionnés en velours mat et brillant, auxquels a succédé, avant la fin du défilé, toute une panoplie d’accessoires. On a pu admirer des chaussures classiques en cuir fabriquées à la main, suivies de chaussures de conduite présentées comme des ballerines à bout carré en cuir verni froissé puis des escarpins, des bottines et enfin des cuissardes.