L’argenterie de la famille

La première Ferrari de Fernando fut une 458 Italia couleur Rosso Corsa, mais c’est la seule Ferrari rouge qu’il n’ait jamais possédée. « Je me suis rendu compte qu’une Ferrari ne devait pas nécessairement être rouge. Depuis, j’en ai eu beaucoup d’autres dans différentes couleurs, dont une 488 Pista en Giallo Modena et une 812 GTS en Nero DS. »

« J’ai eu l’idée de constituer une petite collection de Ferrari de différentes couleurs, en fonction de la personnalité de chacune. J’ai eu le déclic en visitant l’usine Ferrari et en constatant que le département Tailor Made proposait des couleurs bien plus originales que celles auxquelles on est habitué. C’est à ce moment et à cet endroit précis que j’ai pris la décision de créer une voiture Tailor Made. »

En commandant une 812 Competizione auprès de son concessionnaire Ferrari à Santiago, il avait la plate-forme idéale pour le faire : après tout, existe-t-il meilleur modèle à configurer en Tailor Made qu’un modèle déjà si spécial ?