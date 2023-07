La perfection sur mesure

Dans la collection Classica, on trouve par exemple une 812 GTS avec une somptueuse carrosserie Blu Notte (bleu nuit) et un superbe habitacle en cuir Testa di Moro (brun moka), ainsi qu’une SF90 Spider, cette fois-ci une création toute blanche inspirée de l’emblématique 308 GTBi de 1980. Tailor Made et le client ont choisi d’associer à la couleur blanche Bianco King de la carrosserie de l’Alcantara noir et du cuir bleu foncé pour l’habitacle. Résultat ? Un contraste saisissant.

Le programme compte également un coupé Roma qui rappelle la 250 LM des années 60 déclinée dans un motif rouge et blanc. À l’intérieur, le look sportif et fonctionnel est associé au tissu historique Jeans Aunde.

Dernièrement, la collection Inedita du programme Tailor Made a également donné vie à des voitures tout aussi époustouflantes. Parmi ces créations, citons une SF90 Stradale en orange mat et gris acier, équipée de sièges en daim ultra gris anthracite et des tapis de sol en Superfabric, une 812 GTS revêtue d’une superbe peinture triple couche Blu Genziana avec une bande de couleur crème, et enfin une magnifique SF90 Spider à la carrosserie tout aussi unique. Cette voiture présente à l’avant une livrée noire Nero Daytona qui devient spectaculairement rouge Rosso Magma à l’arrière. Cet agencement crée ainsi une Ferrari bicolore équipée d’un habitacle contrastant en carbone brillant et en Alcantara noir.