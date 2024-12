Une Tailor Made porté main

À ce stade, on peut se demander combien de modèles de sacs sont produits chaque année et la réponse est, pour le moins, surprenante : neuf modèles au total, dans un coloris déterminé à chaque fois par le bureau de style. Maranello explique : « Nous pouvons produire une ou deux pièces uniques au plus, comme le modèle entièrement serti de cristaux vendu aux enchères à New York à 100 000 USD ou celui vendu à 35 000 USD à Miami. Cette minaudière, appelée Ocean Dream, est entièrement sertie de cristaux déclinés dans les différentes teintes bleu clair de la mer ».

Les modèles standard, en quelque sorte, sont teintés dans une couleur de saison que le bureau de style choisit dans l’immense palette Ferrari. Ainsi, si la minaudière est Rosso Corsa une saison, elle pourrait se parer de bleu Blu Elettrico ou de jaune Giallo Modena l’année suivante : la même couleur n’est utilisée qu’une seule fois. « C’est une règle que l’on s’est imposée et qui s’est transformée en une sorte de collectionnisme », déclare Rocco Iannone, en ajoutant que l’un des collectionneurs les plus fervents est le rappeur et producteur Swizz Beatz. Beatz n’est pas le seul homme à aimer porter la pochette Maranello Clutch, désormais considérée comme un accessoire non genré dont toutes les caractéristiques revêtent ce que l’on appelle « l’éthos de Ferrari ».

En d’autres termes, c’est effectivement la première minaudière de l’histoire portée – et surtout portable – également par des hommes. Alors qu’à l’époque, les coffrets à bijoux Van Cleef & Arpels n’avaient été créés strictement que pour les femmes. Ils étaient réputés pour leurs solutions ingénieuses permettant de renfermer tout le nécessaire d’une femme : des produits de maquillage, un carnet de bal avec un petit stylo, un miroir et parfois une petite montre. Les modèles les plus extraordinaires étaient également équipés d’un fermoir amovible que l’on pouvait transformer en broche ou en pince à cheveux selon les besoins. Dans ce cas, nous pourrions faire une comparaison avec la notion d’imago telle que définie par Gustav Jung : la représentation inconsciente et le prototype d’un grand désir. Satisfaire brillamment tous les désirs fait partie de ce qui distingue Maranello.