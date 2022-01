Flavio Manzoni, directeur du design de Ferrari, explique : « La Daytona SP3 est une interprétation moderne du concept des sports-prototypes, dont il existe une multitude d’exemples magnifiques dans l'histoire de Ferrari, comme la 350 Can Am, la 512 S, la 330 P3 et la P4. Aucune voiture spécifique n’a servi d’inspiration ; nous avons plutôt voulu capturer l’esprit de ces voitures de course et créer une forme puissante, expressive et sculpturale ».





Comme à l’accoutumée chez Ferrari, le design n’est jamais une simple question de sculpture ; c’est aussi une question de performance, comme l’affirme Flavio Manzoni : « la Daytona SP3 résume à la perfection les performances et la beauté. Chaque élément est nécessaire et fonctionnel ; notre défi consistait à transformer chaque élément en une opportunité de design ».





Pour aboutir à une telle fusion de la forme avec la fonction, une autre icône de Maranello sous-tend la Daytona SP3 : le châssis en fibre de carbone doit ses origines à la LaFerrari, avec tous les avantages que cela comporte en termes de poids, de technique et de dynamique. L’accent est mis sur la technologie et les matériaux de compétition, notamment la fibre T800 dérivée de l’aérospatiale pour le baquet et un procédé de mise en forme à l’autoclave identique à celui utilisé en Formule 1.