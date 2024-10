La puissance d’une star

Il n’est pas facile de rester calme dans un contexte aussi stressant et inconfortable. Hoult acquiesce. « C’est une chose contre laquelle je me bats, car dans ce genre de situation, le corps réagit naturellement en se contractant. Et c’est la pire chose à faire puisque cela ralentit votre temps de réaction et vos actions. Ce que j’aime vraiment dans la course, c’est que lorsque tout va bien, on est plongé dans un état méditatif où il y a de l’action et de la puissance, et où il faut évidemment être très présent en raison de la situation dans laquelle on se trouve. Je crois que la vitesse maximale atteinte à Watkins était de 275 km/h. Je me demande parfois : « Devrais-je être ici ? Devrais-je faire cela ? » Vous ne voulez absolument pas être envahi par les pensées, ce n’est évidemment pas idéal ».

Fort heureusement, les idées envahissantes étaient apparemment absentes pendant ce week-end de course en juillet. Cette première victoire a dû être savoureuse. « Oui », répond Nicholas Hoult en souriant. « C’était la première fois que je montais sur un podium et que je m’aspergeais de champagne, mais je l’ai très mal fait. J’ai vu la photo et je me suis dit que je n’avais pas bien mis mon pouce sur le goulot. Je n’étais pas en train de m’asperger ». C’était plutôt une vaine tentative de célébration au champagne. Mais je peux encore monter sur d’autres podiums et améliorer ma technique ».