La SF90 a été la première Ferrari de route à atteindre une puissance combinée de 1 000 ch, un V8 turbo de 780 ch et 220 ch déployés par trois moteurs électriques (deux sur l’essieu avant et un sur l’essieu arrière entre le moteur V8 et la transmission à double embrayage à huit vitesses). En mode hybride par défaut, la voiture fonctionne à la fois avec l’essence et l’électricité, et passe automatiquement et en toute transparence de l’une à l’autre, de sorte à optimiser l’efficacité. Dans le mode Qualify le plus rapide, les deux moteurs fonctionnent ensemble au maximum de leur potentiel, développant une incroyable puissance combinée de 1 000 ch. Il n’est guère étonnant que la SF90 soit l’une des voitures de sport les plus rapides et les plus palpitantes jamais construites.