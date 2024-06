Ferrari remporte la victoire au Mans 2024

Ce week-end, les vainqueurs de l’édition 2023, Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi, au volant de la 499P Le Mans Hypercar numéro 51, se sont également adjugé la troisième place au classement général, portant le palmarès de Ferrari au Mans à un total impressionnant de 11 victoires au classement général et 29 victoires de catégorie dans la course d’endurance la plus ancienne et la plus prestigieuse au monde.

Avec l’effervescence grandissante la semaine précédant le retour des 499P à livrée rouge dans la Sarthe, Ferrari a organisé plusieurs événements pour compléter le week-end du Mans 2024.