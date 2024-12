Le grand bras de fer

À Watkins Glen, Ferrari connut un début difficile en ce week-end d'octobre : Niki était cinquième à plus de trois dixièmes de seconde de la pole position détenue par Carlos Reutemann sur la Brabham ; Clay était neuvième, à plus de six dixièmes d’écart. La 312 B3-74 avait été finement équilibrée toute la saison, mais en Amérique, la bonne configuration s’avérait difficile à trouver. Fittipaldi reprend l'histoire : « Aux qualifications, je n’étais que huitième, juste devant Clay. J'étais incroyablement nerveux. La pression était immense. Mais le dimanche, plus nous nous rapprochions de la course, plus je me sentais lucide ». Pilote dans l’âme, il se rappelle aujourd'hui encore la course dans les moindres détails. « Regazzoni fit le meilleur départ », explique-t-il, « il m’avait déjà dépassé au premier virage. Dans la montée suivante, cependant, j'ai réussi à me glisser dans son sillage. L'occasion d'attaquer s'est présentée au point de décélération à l'entrée du virage 2, j'ai fait semblant d'attaquer à gauche mais Regazzoni m’a tout de suite bloqué. J'étais juste assez loin pour virer à droite et me ranger à côté de lui, soit la position idéale pour le virage suivant. Clay m'envoya dans l'herbe avec deux roues, mais en décélérant dans le virage 3, il dut se déplacer légèrement pour éviter le contact, ce qui me donna les quelques centimètres dont j'avais besoin pour réussir la manœuvre. Dans les deux virages suivants, l’écart se creusa entre nous, ce qui me laissa penser qu’à moins d’avoir des problèmes techniques, je serais à nouveau champion du monde ».