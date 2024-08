Une relation particulière

Texte : Davide Marchi



Nous sommes fin 1975 avec cinq icônes Ferrari réunies sur la même photo. À l’arrière-plan, deux exemplaires de la légendaire 312 T de Formule 1, avec le directeur technique et concepteur Mauro Forghieri. Au premier plan, la 308 GTB qui venait d’être lancée au Mondial de l'Automobile de Paris et les deux pilotes de la Scuderia, Niki Lauda et Clay Regazzoni.

La photo a été prise au cours d’une journée d’essais à Fiorano après la fin de la saison 1975, marquée par le premier titre mondial remporté par Lauda. La 308 GTB, l’ancêtre des voitures de sport à huit cylindres de Maranello, se trouvait sur le circuit parce que les deux pilotes de course avaient demandé à l’essayer. Ils étaient attirés par ses lignes attrayantes, mais surtout par ses performances. Construite avec une carrosserie en fibre de verre, elle ne pesait qu’un peu plus de 1 000 kg et pouvait facilement dépasser les 250 km/h, un rapport poids/puissance qui ne manqua pas d’impressionner les deux pilotes de Formule 1. On voir sur la photo, Niki et Clay discuter, probablement de questions techniques.