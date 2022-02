Horriblement marqué, effrayé comme on pouvait s’y attendre - « à Monza, j’étais figé par la peur », écrira-t-il plus tard - et loin d’être en forme, Lauda surclassa ses deux coéquipiers (dont l’un fut engagé pour le remplacer) et termina à une magnifique quatrième place. Lorsqu’il retira sa cagoule trempée de sueur à la fin de la course, elle était imbibée de sang.





Cette année-là, il perdit le titre d’un seul point face à son rival et ami James Hunt.





La carrière de pilote automobile de Lauda commença non sans difficulté. Désavoué par sa riche famille viennoise (qui détestait le voir piloter), il emprunta de l’argent pour financer le début de carrière. Au terme de deux années infructueuses en F1, il fut engagé par Enzo Ferrari pour la saison 1974 et ne tarda pas à gagner la confiance du vieil homme.





Il quitta Ferrari après son triomphe en 1977 et rejoignit McLaren avec qui il décrocha un nouveau titre de champion du monde en 1984. Il prit sa retraite en 1985 et fonda sa compagnie aérienne. On le reverra comme consultant pour Ferrari en F1 dans les années 90.





Décédé en 2019 à l’âge de 70 ans, il est célébré à juste titre comme l’un des plus grands pilotes de Formule 1, et bien sûr de Ferrari, de tous les temps. Et sûrement le plus courageux.