Les jeunes glorieux

Aujourd’hui, après la guerre, la vie reprend encore plus frénétique, avec le sang des piloti – les pilotes de course – un ingrédient plus essentiel que tragique, parce que c’est le prix à payer. Des pilotes comme des héros à suivre, où et quand personne ne peut le dire, parce qu’ici on fait l’histoire puis on meurt.

Piloti, che gente (Les pilotes, des sacrés personnages). C’est le titre parfait choisi par Enzo Ferrari pour le livre racontant l’histoire de ses hommes. Des hommes tourmentés, les partenaires idéaux d’un visionnaire qui a élaboré les stratégies de la gloire.