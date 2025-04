Les débuts d’un rêve

La victoire de Giancarlo Baghetti au GP de France à Reims en 1961 fut si improbable qu’on aurait pu en faire un bon film. Après avoir remporté des courses hors championnat au volant d’une Ferrari sponsorisée par la FISA (la Fédération internationale du sport automobile qui couvrait le coût d’une quatrième Ferrari pour offrir une place à de jeunes pilotes brillants) à Syracuse et à Naples, où il disputa la course contre des pilotes du calibre de Stirling Moss, Jim Clark et Graham Hill, Giancarlo Baghetti se présenta à Reims pour sa première participation au Championnat du monde. Il se qualifia à la 12e place au volant de sa Ferrari 156 « Sharknose » et assista sans doute, consterné, aux défaillances mécaniques des trois Ferrari d’usine. Il parvint néanmoins à garder son sang-froid et doubla Dan Gurney au dernier tour pour franchir la ligne d’arrivée avec un écart de seulement 0,1 seconde. Baghetti a triomphé en F1 au volant d’une Ferrari et reste à ce jour le seul pilote à avoir conquis ses trois premières courses en F1. Un exploit remarquable, qui n’a d’égal que le fait qu’il ne signera plus jamais aucune autre victoire.

Mario Andretti jouit, quant à lui, d’une plus grande longévité. Avec Phil Hill, il est l’un des deux seuls pilotes américains à avoir remporté le championnat du monde de F1, une prouesse qu’il a réalisé au volant d’une Lotus en 1978. Il réussit également à décrocher une pole position à l’occasion de sa première course de F1 : le Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen en 1968. À l’époque, il se concentrait davantage sur l’IndyCar, mais le célèbre Italo-américain allait bientôt se retrouver à courir pour Ferrari au volant de voitures de sport en s’attitrant la victoire à bord d’une 512 S à Sebring en 1970. Il rejoignit la Scuderia Ferrari l’année suivante et gagna rapidement la course d’ouverture de la saison à Kyalami en Afrique du Sud. « Si vous avez l’impression que tout est sous contrôle, c’est que vous n’allez pas assez vite », déclara Andretti.