Mais le jeune homme venait de trouver sa voie et commença à faire de la moto en 1950 au niveau local, avant de passer professionnel en 1952. Il fit ses débuts en championnat du monde moto en Norton, avant de passer à la marque italienne MV Agusta, un duo qui allait devenir l’un des plus triomphants de tous les temps, puisque Surtees remportera sept titres mondiaux : trois dans la catégorie 350 cc en 1958, 1959 et 1960, et quatre autres dans la catégorie reine 500 cc en 1956 puis trois consécutifs de 1958 à 1960. L’histoire raconte que ce fut son compatriote anglais Mike Hawthorn qui lui suggéra en premier de passer aux quatre roues. Le pilote Ferrari venait de remporter l’édition 1958 du Championnat du monde de Formule 1 et, c’est à l’occasion de la réception du Sportif de l’année organisée à Park Lane à Londres que l’espiègle pilote du Yorkshire rencontra Surtees, avec qui il partageait la même table, et lui lança apparemment : « Eh ! John, essaie de piloter une voiture un jour. Elles restent plus facilement debout ! »

Un an plus tard, Surtees est approché par Colin Chapman, le patron de Lotus, celui-ci lui fournit une Formule 1 pour des épreuves sans que cela n’entrave les engagements du pilote dans le domaine des deux-roues. Surtees ne tarda pas à prouver sa valeur en se classant deuxième du Grand Prix de Grande-Bretagne. Chez MV Agusta, il avait appris un peu d’italien puisque les mécaniciens de l’équipe ne parlaient pas anglais. Il était d’ailleurs conscient qu’il en allait de même pour les gens de Maranello et de son fondateur, Enzo Ferrari. Surtees savait que Ferrari était un personnage extrêmement exigeant, qu’il attendait beaucoup de ses ingénieurs et de ses pilotes, quelqu’un qui ne cachait pas son désir brûlant de gagner à tout prix. Pour cette raison, lorsque Maranello prit un premier contact avec le jeune polyédrique anglais, celui-ci s’empressa de répondre poliment « non merci ». Il ne se sentait tout simplement pas encore prêt à s’embarquer pour « la planète rouge ».