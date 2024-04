Double usage

Pour atteindre cette grandeur, Ferrari a adopté une approche holistique. Tous les aspects ont été pris en compte : aérodynamique, système d’alimentation hybride, réduction du poids, logique de contrôle, freinage, transmission, sonorité et bien plus encore.

À la tête des avancées dynamiques, on retrouve l’ensemble aérodynamique qui offre deux fois plus de déportance que la SF90 Stradale. Que ressent-on au volant de la voiture ? « C’est une expérience fantastique, » déclare Raffaele. « On sent vraiment que la voiture est collée au sol. Mais le plus impressionnant, c’est que l’on sent davantage l’équilibre du véhicule. On remarque immédiatement l’aile fixe arrière, mais les changements à l’avant sont tout aussi importants, comme le nouveau splitter et les deux S-Ducts. »

L’augmentation considérable de la déportance a ouvert de nombreuses possibilités de développement, telles que l’amélioration de la rigidité des ressorts (d’où un niveau de conduite très constant). La déportance supplémentaire a également permis d’améliorer considérablement le freinage, avec des disques arrière plus grands et de nouvelles plaquettes. Associées à une autre innovation comme l’ABS EVO, les distances de freinage sont désormais nettement plus courtes, ce qui permet au conducteur de freiner plus tard dans les virages.