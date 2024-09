Des superpneus pour des supercars

« Chez Ferrari », explique Andrea Modena, responsable mondial Après-vente et Ferrari Classiche, « nous traitons au quotidien la demande de pièces détachées et de composants d’origine. L’importance des pneus en tant qu’élément de sécurité d’une voiture est souvent négligée. Cela dit, pour les voitures de série limitée, il n’est pas facile de trouver la spécification exacte et le bon rapport hauteur/largeur. Certains pneus modernes de deuxième monte sont déjà disponibles, mais nous avons décidé d’aller plus loin et de demander à notre fournisseur habituel, Pirelli, de développer deux nouveaux pneus. Et, pendant que nous y étions, nous lui avons demandé de tester deux de ses pneus de deuxième monte existants pour nous assurer que leurs performances étaient à la hauteur de nos normes rigoureuses. »

La toute première supercar Ferrari était la GTO, l’une des premières voitures à bénéficier de pneus à profil ultra-bas pour répondre à l’accélération, au freinage et à la tenue de route de la voiture : 225/50 R16 à l’avant et 255/50 ou 265/50 R16 à l’arrière. Le nouveau pneu que Pirelli a préparé pour la GTO est un P7 Cinturato. Conçu à l’origine pour le Championnat du monde des rallyes en 1974, il sera ensuite proposé pour les voitures de sport de série en 1976. Il s’agissait du premier pneu moderne à présenter un profil bas pour une meilleure tenue de route. Pirelli a développé un nouveau P7 pour la GTO avec une taille de pneu arrière plus large (265/50 R16), combinant l’aspect et la conception de la bande de roulement de l’époque à des matériaux et une technologie de construction modernes.